ステラファーマ<4888.T>が続急騰している。きょう午前１０時ごろ、同社が開発するＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）用医薬品「ボロファラン（１０Ｂ）」について、再発髄膜腫を予定効能・効果とする承認申請が希少疾病用医薬品としての優先審査品目に該当する旨の評価報告書を医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）から受領したと発表しており、材料視した買いが集まっている。優先審査の対象に該当するとの判断を受けたことで審査期間が通常より短縮される見込み。同社は２６年３月期中の承認申請を予定している。



ＢＮＣＴはホウ素を活用することでがん細胞をピンポイントで破壊する治療方法で、身体への負担が少ない治療方法として期待されている。再発髄膜腫は脳腫瘍の一種であり、国内のおける推定患者数は約２万２０００人に上る。



