「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１１時現在で、ヤマハ発動機<7272.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でヤマハ発は急反落。同社は２日取引終了後、２５年１２月期連結業績予想について純利益を４５０億円から１６５億円（前の期比８４．７％減）へ大幅に下方修正すると発表した。配当予想も５０円から３５円（前の期５０円）に減額した。繰り延べ税金資産の取り崩しによる法人税等調整額の計上が要因。米追加関税によるコスト増や事業環境の変化を踏まえた。



これが嫌気され、きょうの同社株は急落。これを受け売り予想数が増加したようだ。



