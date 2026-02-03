・アンリツは大幅続伸、自動車緊急通報システム評価ソリューションが欧州技術認証取得

・住友鉱など非鉄株が急反発、金価格の下げ止まり期待で買い膨らむ

・マイポックスがＳ高目前まで買われる、人工ダイヤ関連として投資資金の攻勢強まる

・高島屋が４連騰で昨年来高値を連日更新、１月度国内百貨店売上高は速報ベースで６．７％増

・京セラが３連騰で約２６年ぶり高値、半導体関連の販売増で今期業績予想を上方修正

・ヤマハ発は急反落、２５年１２月期純利益・配当予想を下方修正

・ティラドがカイ気配切り上げ、アジア好調・拠点移管効果で今期業績予想を上方修正

・千葉銀は新値追い、今期業績・配当予想引き上げ自社株消却を発表

・ＡＩメカがカイ気配で切り返し急、著名投資家の大株主浮上で思惑高

・エクサＷｉｚが３連騰と上値指向鮮明、関西電力のＤＸ戦略を支援

・ＴＤＫがカイ気配のまま上昇、データセンター需要追い風に今期業績・配当予想を増額修正

・アドテスト、ディスコなど急速リバウンド、米半導体株高受け海外マネーの買い戻し誘発



