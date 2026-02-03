ＡＩメカテック<6227.T>＝５日ぶり大きく切り返し昨年来高値更新。半導体パッケージ関連装置を主力商品として手掛けるが、生成ＡＩ市場の急拡大を背景としたＡＩサーバー向けで特需を取り込んでおり、業績は２５年６月期の営業利益８倍化に続き２６年６月期も営業２割増益を見込むなど飛躍的な成長局面にある。そうしたなか、２日取引終了後に著名投資家の片山晃氏が財務省に提出した大量保有報告書によると、同氏のＡＩメカ保有株比率が６．５３％と新たに５％を超過したことが判明した。保有目的は「純投資」としている。株価は年明けから動きを一変、陽線の連続で急速に上値指向を強めていたが、直近は調整を入れていたことで買いやすさも生じていた。片山氏の大株主浮上が手掛かり材料となって投資資金を強く誘引する形となった。



マイポックス<5381.T>＝物色人気にストップ高。微細表面加工の液体研磨剤を手掛けており、ＡＩデータセンターの建設ラッシュに伴い光ファイバー用研磨剤で中期的な需要獲得の思惑があるほか、ダイヤモンドウエハーの研磨加工でも実力が高い。日米関税交渉で合意した５５００億ドル規模の対米投資に際し、その第１号案件として人工ダイヤの生産プロジェクトが浮上していることが伝わったが、市場では「研磨剤や研磨加工メーカーにビジネスチャンスが膨らむ公算が大きい」（中堅証券ストラテジスト）という声も聞かれる。同社はその条件に見合う銘柄として投資資金の物色対象となっているもようだ。



ティラド<7236.T>＝上昇加速で４日続伸。新値街道に一気に復帰した。同社は２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから６０億円増額して１６００億円（前期比０．５％増）、最終利益予想は２３億円増額して８７億円（同２．０倍）に引き上げており、評価された。アジア子会社の業績動向を踏まえ売上高予想を増額したほか、米国ビジネスにおいて他拠点生産移管による改善が想定より進捗。関税負担分の取引先転嫁も進み、利益が上振れする。４～１２月期の売上高は１１８０億８２００万円（前年同期比３．７％増）、最終利益は同５．９倍の６８億６９００万円だった。



