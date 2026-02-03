MLBは2月1日、公式Xを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）の愛犬「デコピン」が初の主演作となる絵本を前にした写真を公開した。投稿では「Decoy is very excited for his first starring literary role」と紹介され、芝生の上でお座りするデコピンの姿が注目を集めている。

【画像】デコピンもNY晩餐会に登場 MLBが伝えた“2年越しの伏線回収”に大反響「最強コンビ！」「媚びてない顔めちゃかわ」

公開された写真には、鮮やかなグリーンの芝生の上で、絵本『Decoy Saves Opening Day（邦題：デコピンのとくべつないちにち）』の横にちょこんと座るデコピンの姿が写されている。首を少しかしげた表情はどこか誇らしげで、主役感がにじむ一枚となっている。絵本はメジャーリーグの開幕戦を舞台に、デコピンが活躍する物語で、大谷が企画・制作に携わり、収益は動物愛護団体などへの寄付が予定されている。

【画像】初の主演絵本を前にお座りするデコピン（画像はMLB公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「デコピンが宣伝部長なの強すぎるし、優しさまで詰まってるの反則」「デコピン最高かわいい 絵本楽しみ！ 買うよ～」「デコピンが絵本になる世界線、控えめに言って凄すぎる。それに、めちゃめちゃ幸せそうな顔してるのもたまらない」「let’s goooo, can’t wait to see decoy shine!」といった期待の声が寄せられている。