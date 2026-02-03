エコミック <3802> [東証Ｓ] が2月3日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比41.7％増の8500万円に拡大したが、通期計画の1億5800万円に対する進捗率は53.8％にとどまり、5年平均の87.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比73倍の7300万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.0％減の2億6600万円に減り、売上営業利益率は前年同期の25.9％→22.4％に低下した。



株探ニュース

