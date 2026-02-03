aespa¥«¥ê¥Ê¤¬Ê¡²¬¤ÎÏ©¾å¤Ë¡ÈÊÑÁõ¤Ê¤·¡É¤ÇÅÐ¾ì¡ª¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡õ¹õ¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÌÜÎ©¤Ä¡×¡Ö¤³¤³ËèÆüÊâ¤¤¤È¤ë¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Ê¡²¬¤ÎÏ©¾å¤Ç¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①Ê¡²¬¤ÎÆ»Ã¼¤Ç¥Ýー¥º¤ò¼è¤ëaespa¥«¥ê¥Ê②25Ç¯2·î¤Î¥«¥ê¥ÊinÊ¡²¬¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSMTOWN LIVE¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
aespa¤Ï1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤ËÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢SM¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡Ù¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤ËÊ¡²¬¤Î³¹Ãæ¤ò»¶ºö¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥«¥ê¥Ê¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëPRADA¡Ê¥×¥é¥À¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¡£¥ì¥¶ー¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇö¤¤¹õ¥¿¥¤¥Ä¤È¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¿È¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢¿å¿§¤Î¥Ü¥Ëー¥Ð¥Ã¥°¤òº¹¤·¿§¤È¤·¤Æ»ý¤Á¡¢½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤æ¤ë¤¯¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢ÊÑÁõ¤â¤»¤ºÊ¡²¬¤ÎÆ»Ã¼¤ËÐÊ¤à¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÊÛÅö¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¸«´·¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ÇÆ²¡¹¤È¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£5ËçÌÜ¤«¤é¤Ï¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Ìë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥ê¥Ê¤Ï¥¯ー¥ë¤ËÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸«³Ð¤¨¤¢¤ë·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ë¥«¥ê¥Ê¤¬¡Ä¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÌÜÎ©¤Ä¡×¡Ö¤³¤³ËèÆüÊâ¤¤¤È¤ë¡Ä¡×¡ÖÉáÄÌ¤ÎÆ»¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¡©¡×¡ÖÊ¡²¬¤¸¤ã¤ó¡Ä¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥«¥ê¥Ê¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë¤â¡¢Ê¡²¬¤Î¸ÅËÜ²°¤ä¥Ñ¥ó²°¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£