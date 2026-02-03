金下建設 <1897> [東証Ｓ] が2月3日昼(11:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の2億1000万円→3億3200万円(前の期は4億7900万円)に58.1％上方修正し、減益率が56.2％減→30.7％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5600万円→1億7800万円(前年同期は5500万円)に3.2倍増額し、増益率が1.8％増→3.2倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の連結業績予想につきましては、売上高は、前回予想を下回る見込みであります。利益面につきましては、営業利益は、工事採算の改善等により、経常利益は、受取配当金の増加等により、前回予想を上回る見込みであります。それに伴い親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想を上回る見込みであります。 また、個別業績予想につきましては、連結業績予想の修正と同様の理由により修正しております。※上記の業績予想値は、本資料の発表日現在において当社が入手している情報に基づいており、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

