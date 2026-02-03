3日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比1545.83円（2.94％）高の5万4201.01円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1334、値下がりは215、変わらずは45と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を362.33円押し上げ。次いでファストリ <9983>が131.56円、東エレク <8035>が113.31円、ＳＢＧ <9984>が102.68円、ＴＤＫ <6762>が102.03円と続いた。



マイナス寄与度は13.04円の押し下げでヤマハ発 <7272>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が10.36円、住友ファーマ <4506>が6円、デンソー <6902>が4.21円、ヤマトＨＤ <9064>が4.18円と並んだ。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は銀行で、以下、非鉄金属、精密機器、機械、証券・商品、電気機器と続いた。



株探ニュース

