3日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.2％減の3865億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同3.3％減の2334億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 機械 <1624> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> 、ＮＥＸＴ インドベア <2047> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が15.08％高、ＮＥＸＴ インドブル <2046> が12.87％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が9.63％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が9.42％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が9.24％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は14.83％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は9.73％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は5.27％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.85％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は4.11％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1545円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1355億2400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1093億2600万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が258億7800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が209億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が118億8100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が100億2800万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が86億5400万円の売買代金となった。



株探ニュース

