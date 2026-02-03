3日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数335、値下がり銘柄数212と、値上がりが優勢だった。



個別ではＱＤレーザ<6613>がストップ高。キャンバス<4575>、マイクロ波化学<9227>は一時ストップ高と値を飛ばした。アールプランナー<2983>、ティーケーピー<3479>、ＱＰＳホールディングス<464A>、日本ナレッジ<5252>、ＳＢＩリーシングサービス<5834>など11銘柄は昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、イメージ情報開発<3803>、ステラファーマ<4888>、シーユーシー<9158>、ＲＯＸＸ<241A>は値上がり率上位に買われた。



一方、インフォメティス<281A>、日本情報クリエイト<4054>、ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス<415A>、フリー<4478>、ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス<7674>など6銘柄が昨年来安値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、地域新聞社<2164>、トラース・オン・プロダクト<6696>、オキサイド<6521>、ホープ<6195>は値下がり率上位に売られた。



