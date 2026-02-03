　3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　135524　　 -15.3　　　 49660
２. <1542> 純銀信託　　　　 47521　　-100.0　　　 44530
３. <1540> 純金信託　　　　 33387　　 -38.7　　　 22725
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 25878　　　-0.9　　　　4967
５. <1321> 野村日経平均　　 20985　　　36.0　　　 56310
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11881　　　11.0　　　 58960
７. <1579> 日経ブル２　　　 10028　　　11.2　　　 534.3
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　8849　　 -14.7　　　208200
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　8654　　 244.5　　　　5645
10. <1360> 日経ベア２　　　　7628　　　 3.6　　　 121.9
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　5298　　　14.0　　　　3112
12. <314A> ｉＳゴールド　　　4836　　 -54.8　　　 352.0
13. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　4660　　 -37.4　　　 68240
14. <1306> 野村東証指数　　　4225　　　-7.5　　　　3805
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　4186　　 -36.5　　　 802.8
16. <1541> 純プラ信託　　　　3930　　 -27.1　　　 11470
17. <1328> 野村金連動　　　　3633　　 -61.4　　　 17620
18. <1330> 上場日経平均　　　3106　　 196.4　　　 56390
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　2857　　 120.8　　　 56110
20. <200A> 野村日半導　　　　2638　　　55.1　　　　3015
21. <1346> ＭＸ２２５　　　　1441　　 127.6　　　 56070
22. <1398> ＳＭＤリート　　　1397　　 -35.4　　　2054.0
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1367　　 -19.4　　　　 200
24. <1308> 上場東証指数　　　1282　　　23.0　　　　3759
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1211　　 -48.5　　　 76130
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1157　　 -19.9　　　2165.0
27. <1673> ＷＴ銀　　　　　　1038　　 -54.0　　　 11800
28. <2244> ＧＸＵテック　　　 922　　　24.9　　　　3113
29. <1489> 日経高配５０　　　 853　　 -72.5　　　　3055
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　 824　　　 0.9　　　 784.9
31. <1615> 野村東証銀行　　　 805　　 -11.7　　　 607.4
32. <1358> 上場日経２倍　　　 801　　　13.5　　　 94300
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 777　　　 6.3　　　 60770
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 740　　　89.3　　　 31220
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　 731　　 -10.5　　　 40510
36. <1678> 野村インド株　　　 727　　 201.7　　　 353.8
37. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 702　　 -19.6　　　 374.7
38. <1571> 日経インバ　　　　 654　　 -52.4　　　　 384
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 615　　 -18.4　　　 26730
40. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 603　　 601.2　　　 377.5
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 546　　 -11.9　　　　2218
42. <425A> ＧＸ純金　　　　　 525　　 -45.9　　　 397.3
43. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 519　　 -37.9　　　　7995
44. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 513　　 159.1　　　 54500
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 496　　　-1.0　　　 530.4
46. <1543> 純パラ信託　　　　 482　　 -16.5　　　 78200
47. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 450　　　49.0　　　　2072
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 436　　　19.8　　　　 124
49. <1674> ＷＴプラチナ　　　 405　　 -36.9　　　 31130
50. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 400　　 -52.5　　　　3171
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース