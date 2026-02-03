ETF売買代金ランキング＝3日前引け
3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 135524 -15.3 49660
２. <1542> 純銀信託 47521 -100.0 44530
３. <1540> 純金信託 33387 -38.7 22725
４. <1357> 日経Ｄインバ 25878 -0.9 4967
５. <1321> 野村日経平均 20985 36.0 56310
６. <1458> 楽天Ｗブル 11881 11.0 58960
７. <1579> 日経ブル２ 10028 11.2 534.3
８. <2036> 金先物Ｗブル 8849 -14.7 208200
９. <1329> ｉＳ日経 8654 244.5 5645
10. <1360> 日経ベア２ 7628 3.6 121.9
11. <2644> ＧＸ半導日株 5298 14.0 3112
12. <314A> ｉＳゴールド 4836 -54.8 352.0
13. <1326> ＳＰＤＲ 4660 -37.4 68240
14. <1306> 野村東証指数 4225 -7.5 3805
15. <1568> ＴＰＸブル 4186 -36.5 802.8
16. <1541> 純プラ信託 3930 -27.1 11470
17. <1328> 野村金連動 3633 -61.4 17620
18. <1330> 上場日経平均 3106 196.4 56390
19. <1320> ｉＦ日経年１ 2857 120.8 56110
20. <200A> 野村日半導 2638 55.1 3015
21. <1346> ＭＸ２２５ 1441 127.6 56070
22. <1398> ＳＭＤリート 1397 -35.4 2054.0
23. <1459> 楽天Ｗベア 1367 -19.4 200
24. <1308> 上場東証指数 1282 23.0 3759
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1211 -48.5 76130
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1157 -19.9 2165.0
27. <1673> ＷＴ銀 1038 -54.0 11800
28. <2244> ＧＸＵテック 922 24.9 3113
29. <1489> 日経高配５０ 853 -72.5 3055
30. <1655> ｉＳ米国株 824 0.9 784.9
31. <1615> 野村東証銀行 805 -11.7 607.4
32. <1358> 上場日経２倍 801 13.5 94300
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 777 6.3 60770
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 740 89.3 31220
35. <1545> 野村ナスＨ無 731 -10.5 40510
36. <1678> 野村インド株 727 201.7 353.8
37. <1475> ｉＳＴＰＸ 702 -19.6 374.7
38. <1571> 日経インバ 654 -52.4 384
39. <2559> ＭＸ全世界株 615 -18.4 26730
40. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 603 601.2 377.5
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 546 -11.9 2218
42. <425A> ＧＸ純金 525 -45.9 397.3
43. <1693> ＷＴ銅 519 -37.9 7995
44. <1369> Ｏｎｅ２２５ 513 159.1 54500
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 496 -1.0 530.4
46. <1543> 純パラ信託 482 -16.5 78200
47. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 450 49.0 2072
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 436 19.8 124
49. <1674> ＷＴプラチナ 405 -36.9 31130
50. <1671> ＷＴＩ原油 400 -52.5 3171
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
