張本智和が5位、松島輝空は8位でトップ10を維持 国際大会準Vの吉山僚一は7ランクアップの54位へ上昇｜卓球男子世界ランキング（2026年第6週）
国際卓球連盟（ITTF）は2日、2026年第6週の世界ランキングを発表した。
■TOP100入り日本勢は12選手
男子シングルスでは、日本勢トップの張本智和（トヨタ自動車）が前週から順位を維持して5位をキープした。また、松島輝空（木下グループ）も8位につけ、2人がトップ10に入っている。
ランキングの上位は変動がなく、王楚欽（中国）が1位、林詩棟（中国）が2位、ウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が3位をそれぞれ維持している。
その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が20位、宇田幸矢（協和キリン）が26位、篠塚大登（愛知工業大）が30位で、いずれも順位に変動はなかった。
田中佑汰（金沢ポート）は36位を維持し、吉山僚一（日本大）は「WTTフィーダー・ドーハ」で準優勝を果たしたことにより、前週から7ランクアップの54位に浮上した。茺田一輝（早稲田大）は59位で2ランクダウン、及川瑞基（岡山リベッツ）は65位で1ランクダウンとなっている。
また、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は69位で変動なし。吉村真晴（SCOグループ）は91位で1つ順位を下げ、坂井雄飛（愛知工業大）は98位で2ランクダウンとなった。
この結果、今週の男子シングルスでは、日本から12人の選手がトップ100にランクインしている。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年2月2日更新）
■トップ100以内の男子日本選手 今回の主な順位変動
5位 （-）：張本智和
8位 （-）：松島輝空
20位（-）：戸上隼輔
26位（-）：宇田幸矢
30位（-）：篠塚大登
36位（-）：田中佑汰
54位（↑ 61位）：吉山僚一
59位（↓ 57位）：茺田一輝
65位（↓ 64位）：及川瑞基
69位（-）：吉村和弘
91位（↓ 90位）：吉村真晴
98位（↓ 96位）：坂井雄飛