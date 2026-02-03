国際卓球連盟（ITTF）は2日、2026年第6週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は12選手

男子シングルスでは、日本勢トップの張本智和（トヨタ自動車）が前週から順位を維持して5位をキープした。また、松島輝空（木下グループ）も8位につけ、2人がトップ10に入っている。

ランキングの上位は変動がなく、王楚欽（中国）が1位、林詩棟（中国）が2位、ウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が3位をそれぞれ維持している。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が20位、宇田幸矢（協和キリン）が26位、篠塚大登（愛知工業大）が30位で、いずれも順位に変動はなかった。

田中佑汰（金沢ポート）は36位を維持し、吉山僚一（日本大）は「WTTフィーダー・ドーハ」で準優勝を果たしたことにより、前週から7ランクアップの54位に浮上した。茺田一輝（早稲田大）は59位で2ランクダウン、及川瑞基（岡山リベッツ）は65位で1ランクダウンとなっている。

また、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は69位で変動なし。吉村真晴（SCOグループ）は91位で1つ順位を下げ、坂井雄飛（愛知工業大）は98位で2ランクダウンとなった。

この結果、今週の男子シングルスでは、日本から12人の選手がトップ100にランクインしている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年2月2日更新）

■トップ100以内の男子日本選手 今回の主な順位変動

5位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

20位（-）：戸上隼輔

26位（-）：宇田幸矢

30位（-）：篠塚大登

36位（-）：田中佑汰

54位（↑ 61位）：吉山僚一

59位（↓ 57位）：茺田一輝

65位（↓ 64位）：及川瑞基

69位（-）：吉村和弘

91位（↓ 90位）：吉村真晴

98位（↓ 96位）：坂井雄飛