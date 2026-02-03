「打ったらでれるばい」新庄監督にアピール 紅白戦で吉田賢吾選手が２安打 伊藤投手はブルペン入り
２月１日に始まったファイターズの沖縄キャンプ。
２日目の２日は伊藤大海投手がブルペンに入り調整。
また、新庄監督は２軍の試合を視察しました。目に留まったのはー
沖縄県名護市で行われているファイターズ春のキャンプ２日目。
２日は鹿部町出身の伊藤大海投手がブルペンに入りました。
２月１４日から始まる侍ジャパン宮崎合宿への合流が決まっている伊藤投手は、ＷＢＣで使用するボールを使ってストレートと変化球をまじえ２３球を投げました。
打者では万波中正選手がー
このボールの行方はー
（球場に来ていたファン）「ここにありました！ここまで飛んできました」
フェンスを越え、球場の外に。
キャンプ２日目で場外にボールを飛ばすなど、オフに鍛えてきたパワーをみせました。
一方、新庄監督はー
名護から北に３０キロほどの２軍キャンプ地・国頭村に姿を現しました。
この日２軍では紅白戦が行われ、吉田賢吾選手が２安打放つなど新庄監督にアピールしました。
（新庄監督）「オフでの過ごし方のアピールを見たいというところがありました。まきけいご？吉田賢吾か。なってほしいね、（ＤｅＮＡの）牧くんみたいに。とくに右方向に打ち方というか落とし方というかを知っているし、カウントいい時は引っ張れるし、楽しみなバッターなんですよ。「とにかくあんたは打ちんしゃい」と。「打ったらでれるばい」と」
ファイターズの沖縄キャンプは２月２４日まで続きます。