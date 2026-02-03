無印良品を展開する良品計画は、春の香りのケア用品4種とルームフレグランス用品4種を、全国の無印良品の店舗およびネットストアにて数量限定で2026年2月4日より順次発売します。

記事のポイント 季節ごとに限定の香りがリリースされる無印良品のアロマ製品に、新たに同じ香りでハンドケアやヘアケアできるアイテムが登場。自宅ではルームフレグランスやエッセンシャルオイルでリラックス、外出先や職場などではハンドクリームやネイルオイルで気分をリフレッシュといいたように使い分けができます。

今回発売される“春の香り”は、冬の寒さから解放され、暖かな日差しのぬくもりが感じられる草原をイメージした「スプリングフローラル」。ゼラニウムやローズマリーなどの精油をブレンドした、やさしいフローラルハーブの香りが特徴です。

ルームフレグランス用品は、アロマディフューザーやアロマストーンと併用して使う「エッセンシャルオイル」のほか、「インテリアフレグランスオイル」、「お香」をラインナップし、室内で季節の香りを楽しめます。

また、今回新たに同じ香りで手肌や髪のケアができるケア用品も発売。外出先でも使える携帯しやすいアイテムが揃っています。

ルームフレグランス用品

「エッセンシャルオイル スプリングフローラル」10mL 税込1790円

アロマディフューザーやアロマストーンと併用して香りを楽しめる精油ブレンドです。

「インテリアフレグランスオイル スプリングフローラル」100mL/200mL 税込1490円/2290円

ボトルに別売りのラタンスティックをさし込むだけで手軽に香りを楽しめます。ラタンスティックの本数により、香りの強さや広がり方を調整することができます。

「お香 スプリングフローラル」12本入/スティックタイプ 税込490円

約10分間香りが楽しめるスティックタイプのお香です。香立てや香皿などの道具とあわせて使用します。

ケア用品

「精油の香り ハンドソープ スプリングフローラル」200mL 税込990円

天然由来成分100％にこだわった、香りを楽しむハンドソープ。植物から抽出された精油だけで香りをつけています。

「精油の香り ハンドクリーム スプリングフローラル」50g 税込890円

天然由来成分100％にこだわった、香りを楽しむハンドクリームです。植物から抽出された精油だけで香りをつけています。

「ダメージリペアヘアセラム スプリングフローラル」45mL 税込1290円

3種の植物由来のビタミン成分（パルミチン酸レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール）とアミノ酸誘導体配合で、髪の芯までダメージを補修します。

カラーリングやパーマ、乾燥などによるダメージを集中補修し、毛先までうるおいのある髪に仕上げます。

「ネイルケアオイル スプリングフローラル」3.2g 税込890円

植物性オイル配合で爪にうるおいを与え乾燥からまもります。肌なじみがよく指先のマッサージにも使えます。指先にも使いやすいペン型容器です。

植物性うるおい成分として、カミツレ花エキス、ホホバ種子油、シア脂、アンズ核油と保湿成分としてヒアルロン酸Ｎａを配合しています。

無印良品 春の香りのケア用品／ルームフレグランス用品 発売日：2026年2月4日より順次発売

