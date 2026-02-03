『アギトー超能力戦争ー』オリジナル・サウンドトラック&放送25周年記念『仮面ライダーアギト』CD-BOXを発売
日本コロムビアは、仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』の映画公開日である4月29日、TV放送のBGMも手掛けた作曲家 佐橋俊彦氏が手掛ける映画の劇伴をすべて収録したオリジナル・サウンドトラックCD「仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』オリジナル・サウンドトラック」(3,300円)を発売する。同商品には映画BGMのすべてを収録。
さらに、『仮面ライダーアギト』が放送開始25周年を迎えたことを記念したCD-BOX「仮面ライダーアギト 25th Anniversary Music BOX」(11,000円)も同日4月29日に発売。
主題歌「仮面ライダーAGITO」はもちろん、番組を彩った挿入歌、そして作曲家・佐橋俊彦氏が手掛けた珠玉の劇中BGMのすべてをCD5枚組に収録。25周年の節目にふさわしい、ファン必携のアイテムだ。仕様はCD5枚組、豪華ブックレット。
(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映
