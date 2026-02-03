ダレノガレ明美、美脚際立つタイトミニワンピ×黒タイツコーデ披露「絵になる美しさ」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】モデルでタレントのダレノガレ明美が2月1日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースの私服姿を披露した。
◆ダレノガレ明美、ミニワンピ私服姿披露
ダレノガレはティーカップの絵文字を添えて、私服姿を投稿。タイトなシルエットの黒いオフショルダーミニワンピースから伸びる透け感のある黒タイツを履いた美しい脚を見せている。
◆ダレノガレ明美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「絵になる美しさ」「美脚すぎる」「綺麗すぎて目が離せない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
