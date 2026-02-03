RIKACO「胃腸を休める」冷蔵庫の野菜で作ったスープ公開「彩りバッチリ」「美容にも健康にも良い」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】タレントのRIKACOが2月1日、自身のInstagramを更新。胃腸を休めるスープのレシピを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】59歳美人タレント「彩りバッチリ」ビーツ・リンゴなどたっぷり栄養満点スープ
RIKACOは「日曜日のディドックススープ 週1veganday 胃腸を休める！」とつづり、動画でビーツを使ったスープの作り方を公開。「冷蔵庫の中にあった相性の良さそうな野菜」に「おすすめスープの素」とリンゴ、シナモン、ハニーを入れ、塩と胡椒で味付け。さらに「ポイントはひよこ豆」と説明し、植物性タンパク質を摂取できるという栄養満点のスープを披露した。「ルールはね、お腹空いたらこのスープ飲むってこと！何回飲んでもいいから全然大丈夫」とRIKACO流のルールも記している。
この投稿に「美容にも健康にも良い」「体に優しいスープ」「彩りバッチリ」「作ってみます」「真似します」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
