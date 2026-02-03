工藤静香、街中ガチャ楽しむプラベ動画にファン驚き「バレないの？」「親近感湧く」
【モデルプレス＝2026/02/03】歌手の工藤静香が2月2日、自身のInstagramを更新。街中でのプライベートな様子を披露し、反響が寄せられている。
【写真】キムタクの55歳妻「はしゃぎ方が乙女」ガチャ楽しむプライベートな様子
工藤は「仙台駅前、パルコ、ロフト、アニメイト。お仕事前に、スタッフが好きなガチャを出しに行ったつもりが⋯私が沼りました ガチャ楽しかったです」とつづり、ガチャガチャを回す様子を動画で投稿。両替をする姿やお目当てのものが出てガッツポーズをする姿、どれを回そうか選ぶ姿など、少女のように無邪気な姿を見せている。
この投稿に「仙台にいたんですね！びっくり」「バレないの？」「親近感湧く」「ガッツポーズ姿可愛い」「はしゃぎ方が乙女」「楽しそう」「影響受けてガチャを回してみた」「無邪気な姿見れて幸せ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キムタクの55歳妻「はしゃぎ方が乙女」ガチャ楽しむプライベートな様子
◆工藤静香、ガチャを回す姿公開
工藤は「仙台駅前、パルコ、ロフト、アニメイト。お仕事前に、スタッフが好きなガチャを出しに行ったつもりが⋯私が沼りました ガチャ楽しかったです」とつづり、ガチャガチャを回す様子を動画で投稿。両替をする姿やお目当てのものが出てガッツポーズをする姿、どれを回そうか選ぶ姿など、少女のように無邪気な姿を見せている。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿に「仙台にいたんですね！びっくり」「バレないの？」「親近感湧く」「ガッツポーズ姿可愛い」「はしゃぎ方が乙女」「楽しそう」「影響受けてガチャを回してみた」「無邪気な姿見れて幸せ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】