Snow Man佐久間大介、ツアー中の男気ジャンケン全勝で高額支払いしたメンバー告白 総額に共演者驚愕
【モデルプレス＝2026/02/03】Snow Manの佐久間大介が、2月3日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）にVTR出演。ライブツアー中の食事会で高額の支払いをしたメンバーを明かした。
【写真】強運発揮で高額の食事代支払いしたスノメンバー
番組のインタビュー中に、佐久間が最近のスペシャルな出来事について問われる場面が。佐久間は「ツアーを1月までやってたんですけど、やっと9人でご飯に行けたんです。ライブ終わりに。その時に男気ジャンケンをして勝った人がお金を払うことになって」とライブツアー中のエピソードを振り返り「深澤が勝ちました。ライブツアー中3〜4回ぐらい（男気ジャンケンをする機会が）あって、全部深澤が勝ったんです」とメンバーの深澤辰哉が全勝したことを明かした。
そして「その時のお会計を見たらぶっ飛んだ額で…『え？1回の食事でこれ！？』って。（スタッフ含めて）20人くらい」とかなりの高額になったそう。食べたものについては「時価のカニだったり、違う店だったら焼き肉でどんどん頼んだりして」と話し、共に出演していた椎名桔平に総額を耳打ちすると「うそ〜！」と驚きの声が上がった。高額の支払いをした深澤の様子について、佐久間は「『うわまじかよ！』って言うけどちょっとうれしそう」と明かしていた。
この放送を受け、視聴者からは「総額気になりすぎる」「20人の食事代はとんでもなさそう」「嬉しそうなふっか想像つく（笑）」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ系
【Not Sponsored 記事】
◆Snow Man、ライブツアー中の食事会で男気ジャンケン全勝したメンバーは？
◆Snow Man、ライブツアー裏話に反響
