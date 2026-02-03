『ばけばけ』トキ、突然の悲劇にヘブンは激怒 ネット悲痛「今日の回苦しすぎる」「ジコク」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第87回）が3日に放送され、トキ（高石）が突然の悲劇に見舞われ、ヘブン（トミー・バストウ）が激怒する姿が描かれると、ネット上には「今日の回苦しすぎる」「これはジコク」「許せん」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】石を投げつけられたトキ
梶谷（岩崎う大）が書いた記事をきっかけに、町で“ラシャメン”だと噂されたことに落ち込むトキ。司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）が心配して声をかけるが、なぜか司之介は顔にケガを負っている。はぐらかそうとする司之介とフミに、トキとヘブンは違和感を覚える。そんな中、松野家には何者かの嫌がらせによって物が投げ込まれる。
その後、ヘブンやトキを心配した錦織（吉沢亮）がやってきて、梶谷の記事によって誤解が広がっていると説明。するとそこへ梶谷も姿を見せて「わしもそげなつもりなかったんですが…」と弁解しつつ、トキに「ラシャメンだないんですよね？」と聞く。この対応に激怒したヘブンは、梶谷を屋敷から追い出すのだった。
そんなある日。顔を隠して買い物へ行ったトキは、突然石を投げつけられる。石が直撃したトキは額から流血。同行していたフミに連れられ屋敷に戻り傷の手当をすると、そこへヘブンが帰宅。思いがけない悲劇を隠すため、笑って気丈に振る舞うトキをヘブンが抱きしめる。
号泣するトキを抱きしめていたヘブンだったが、立ち上がると木刀を持って外へ出ようとする。「ユルセル、ナイ！」と激昂するヘブンを、傷を負ったトキが身体を張って「駄目です！やめてごしなさい！」と引き止める…。
真剣な表情でヘブンを見つめながら「私は大丈夫ですけん！」と訴えるトキの姿が映し出されると、ネット上には「今日の回苦しすぎる」「これはジコク」「許せんよ。こんな仕打ちがあるか」などの反響が続出。さらに「朝からつらすぎる…泣いちゃう」「おトキちゃんの号泣に私まで涙」「涙で画面が見えません」といった投稿も集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
