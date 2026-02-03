俳優の香取慎吾（４９）が映画「高校生家族」（瑠東東一郎監督、秋以降公開）に主演することが２日に発表され、ネット上では多くの反響が寄せられた。

週刊少年ジャンプで連載していた仲間りょう氏のギャグ漫画の実写映画化。家族４人と猫１匹が高校生になる型破りな青春コメディーで、「ヨーロッパ企画」の上田誠氏が脚本を務める。香取は真新しい制服のブレザーに袖を通し、長男の高校入学に合わせて「今日から父さんも高校生だ」と宣言する元会社員の家谷一郎を演じる。

そのビジュアルも公開され、ネットは「ぶったまげた」「突然の短髪黒髪の理由分かったよ」「えっ？まさかの高校生役？」とびっくり。また「香取慎吾が高校生の父親役を演じるなんてカオスの極み」「４９歳になっているというところにも驚く」「マジで言ってる？高校生家族ってあの高校生家族！？香取慎吾が？？？」「香取慎吾主演で実写映画化って朝から衝撃すぎる」「高校生家族の実写映画化、父親に香取慎吾さん、母親役に仲里依紗さん持ってくるのはエグい」「高校生家族、絶対実写映画化するやろなと思ってたが香取慎吾は読みきれなかったわ」「香取慎吾は本当に『そう来たか…』ですわ」「家族全員高校生＋香取慎吾が父親 。もう再現度１００%目指されたら社会が耐えられないレベルだろ」「まさかの高校生、香取慎吾、仲里依紗、、、」と配役を絶賛する声が集まった。