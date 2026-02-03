米専門局「ＭＬＢネットワーク」は２日（日本時間３日）、ポジション別選手ランキングで捕手のトップ１０を発表し、マリナーズのＣ・ローリー捕手（２９）が初めて１位に選ばれた。昨年１位のコントレラス（ブルワーズ）は２位だった。

ローリーは昨季、捕手＆両打ち選手の最多記録を更新する６０本塁打をマーク。１２５打点もジャッジ（ヤンキース）を上回り、２冠に輝いた。２４年にはゴールドグラブ賞を受賞した選手の中でもリーグで最も守備の優れた選手に贈られるプラチナグラブ賞を受賞するなど守備も一級品のローリーはファン投票でも１位と最強捕手であることを証明した。３月のＷＢＣでは歴代最強の米国代表で正捕手として期待されている。

昨年のワールドシリーズ第７戦で延長１１回に決勝アーチを放つなど、ドジャース史上初の連覇に貢献したスミスは３位、ファン投票では２位だった。同局が発表した捕手の上位１０選手、ファン投票によるトップ１０は以下の通り。

〈１〉ローリー（マリナーズ）

〈２〉コントレラス（ブルワーズ）

〈３〉スミス（ドジャース）

〈４〉ボールドウィン（ブレーブス）

〈５〉カーク（ブルージェイズ）

〈６〉モレノ（Ｄバックス）

〈７〉ディアス（アストロズ）

〈８〉マーフィー（ブレーブス）

〈９〉ヘレラ（カージナルス）

〈１０〉ランゲリアーズ（アスレチックス）

※ファン投票

〈１〉ローリー（マリナーズ）

〈２〉スミス（ドジャース）

〈３〉カーク（ブルージェイズ）

〈４〉コントレラス（ブルワーズ）

〈５〉ベイリー（ジャイアンツ）

〈６〉ペレス（ロイヤルズ）

〈７〉リアルミュート（フィリーズ）

〈８〉ウェルズ（ヤンキース）

〈９〉ボールドウィン（ブレーブス）

〈１０〉ランゲリアーズ（アスレチックス）