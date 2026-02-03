KREVA、“ヒップホップ”と”オーケストラ”2つの言語が交錯したライブの映像作品リリース決定
KREVAが、2025年12月24日、クリスマスイブに東京文化会館で開催した＜billboard classics 『KREVA Premium Orchestra Concert』 〜produced by 武部聡志＞のライブ映像作品を3月25日に発売することを発表した。
本ライブは、武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズ第3弾として、KREVAがフルオーケストラとの共演に挑み、ヒップホップとクラシックという2つの言語が交錯したステージだという。
最新アルバム『Project K』からの楽曲をはじめ、「音色」「イッサイガッサイ」などの楽曲がフルオーケストラアレンジで再構築されている。モーツァルトの不朽の名曲「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」をサンプリングした「国民的行事」では、生のオーケストラによってダイナミックに再現されていたり、KREVA本人も「今後いっさい聴けない可能性もあります」と語る、武部聡志プロデュース楽曲の一青窈「もらい泣き」と自身の楽曲「Link」をマッシュアップしたパフォーマンスも含め、全16曲を収録している。
アンコールで披露された「Na Na Na」では、オーケストラの奏者たちが立ち上がって演奏し、会場内が総立ち状態だったとのこと。そんなラストシーンまで余すことなく収録しており、さらにはリハーサルから本番までの舞台裏に密着したドキュメンタリー映像「Behind The Scene」も収録。
本作品を事前予約すると、特典として「オリジナル・クリアファイル」がプレゼントされる。数量限定のため、早めのご予約をおすすめしたい。
◾️『billboard classics『KREVA Premium Orchestra Concert』 at Tokyo Bunka Kaikan Main Hall』
2026年3月25日（水）発売
[Blu-ray]
7,599円（税込）/ VIXL-512
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-512.html
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A025671/VIXL-512.html
[DVD]
7,599円（税込）/ VIBL-1215
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1215.html
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A025671/VIBL-1215.html
▼収録曲目
01 Overture
02 Forever Student
03 基準
04 No Limit
05 C’mon, Let’s go
06 居場所
07 瞬間speechless
08 アグレッシ部
09 EGAO
10 成功
11 国民的行事
12 もらい泣き × Link
13 Expert
14 イッサイガッサイ
15 音色
＜Encore＞
16 Na Na Na
▼特典映像
「KREVA Premium Orchestra Concert “Behind the Scene”」
▼出演
KREVA
音楽監修・ピアノ：武部聡志
指揮・編曲：岩城直也
ドラム：白根佳尚
管弦楽：Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）
▼予約購入者特典
オリジナル・クリアファイル
