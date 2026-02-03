KREVAが、2025年12月24日、クリスマスイブに東京文化会館で開催した＜billboard classics 『KREVA Premium Orchestra Concert』 〜produced by 武部聡志＞のライブ映像作品を3月25日に発売することを発表した。

本ライブは、武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズ第3弾として、KREVAがフルオーケストラとの共演に挑み、ヒップホップとクラシックという2つの言語が交錯したステージだという。

最新アルバム『Project K』からの楽曲をはじめ、「音色」「イッサイガッサイ」などの楽曲がフルオーケストラアレンジで再構築されている。モーツァルトの不朽の名曲「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」をサンプリングした「国民的行事」では、生のオーケストラによってダイナミックに再現されていたり、KREVA本人も「今後いっさい聴けない可能性もあります」と語る、武部聡志プロデュース楽曲の一青窈「もらい泣き」と自身の楽曲「Link」をマッシュアップしたパフォーマンスも含め、全16曲を収録している。

ジャケット写真

アンコールで披露された「Na Na Na」では、オーケストラの奏者たちが立ち上がって演奏し、会場内が総立ち状態だったとのこと。そんなラストシーンまで余すことなく収録しており、さらにはリハーサルから本番までの舞台裏に密着したドキュメンタリー映像「Behind The Scene」も収録。

本作品を事前予約すると、特典として「オリジナル・クリアファイル」がプレゼントされる。数量限定のため、早めのご予約をおすすめしたい。

◾️『billboard classics『KREVA Premium Orchestra Concert』 at Tokyo Bunka Kaikan Main Hall』

2026年3月25日（水）発売 [Blu-ray]

7,599円（税込）/ VIXL-512

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-512.html

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A025671/VIXL-512.html [DVD]

7,599円（税込）/ VIBL-1215

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1215.html

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A025671/VIBL-1215.html ▼収録曲目

01 Overture

02 Forever Student

03 基準

04 No Limit

05 C’mon, Let’s go

06 居場所

07 瞬間speechless

08 アグレッシ部

09 EGAO

10 成功

11 国民的行事

12 もらい泣き × Link

13 Expert

14 イッサイガッサイ

15 音色

＜Encore＞

16 Na Na Na ▼特典映像

「KREVA Premium Orchestra Concert “Behind the Scene”」 ▼出演

KREVA

音楽監修・ピアノ：武部聡志

指揮・編曲：岩城直也

ドラム：白根佳尚

管弦楽：Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO） ▼予約購入者特典

オリジナル・クリアファイル