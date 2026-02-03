この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

配達員「報酬は下がるのに負担は増える」マックのビニール袋問題、Wolt・出前館の声明で浮かんだ“構造の闇”

フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「出前館に続きWoltも… マクドナルドのビニール袋問題の声明発表で浮かんだ"ある懸念点"とは？」と題した動画を公開。マクドナルド店舗でのビニール袋の提供を巡り、プラットフォーム各社が相次いで声明を発表する中、配達員に負担が転嫁されつつある現状に懸念を示した。



動画でレクター氏は、フードデリバリーサービス「Wolt（ウォルト）」が配達員向けに発表したマクドナルド店舗でのビニール袋対応に関する声明を紹介。Woltの声明では、ビニール袋が必要な場合は配達員から申し出れば提供されるとしつつ、袋詰め作業は配達員自身が行うよう求めている。一方で、一部店舗では「ビニール袋を提供できない」「配達パートナー側で用意するように」と案内されるケースも報告されており、その場合はサポートへ通知するよう促しているという。



この動きに対し、レクター氏は同様の問題で過去に声明を出した「出前館」の対応との違いを指摘する。出前館は「トラブルになるケースがある」として、配達員に「袋に関する依頼は控えてほしい」と要請しており、プラットフォームによって対応が真逆である現状を問題視。この矛盾は、複数のサービスを掛け持ちする配達員の混乱を招くと語った。



さらに大きな懸念点として、配達員の負担増加を挙げる。特に、出前館やWoltでは配達員側に配達をキャンセルする権利がないため、袋なしで提供された大量注文を断ることができない。これにより「配達員の負担が増えていくだけじゃないか」と、報酬が低下傾向にある中で労働環境が悪化することへの危機感を募らせた。



レクター氏は、この「袋なし」の方針がバーガーキングなど他のバーガーチェーン店にも広がりつつある可能性を指摘。「報酬が下がっているのになぜかやることが増える」という現状は、業界全体にとって「最悪な方向に向かっている」と断じた。最後に視聴者へ「最近マクドナルドの注文を取っていますか？」と問いかけ、現場のリアルな声に関心を寄せた。