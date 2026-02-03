¿Î¹á¡¡18ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¥¥é¥¥éâÁ¤·¤¤¿ÍÀ¸¤·¤«ÂÔ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¡¡16ºÐÇ¯²¼É×¤È¤Î²ÈÂ²SÈäÏª
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¿Î¹á¡Ê50¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î¡¢ÊÆ¹ñÎ±³ØÃæ¤ÎÄ¹ÃË¤¬18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¿Î¹á¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö18ºÐ¡¡¥¥é¥¥éâÁ¤·¤¤¿ÍÀ¸¤·¤«ÂÔ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¡¤À¤«¤é²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡¡¤½¤ó¤Êµ®Êý¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È÷ËºÏ¿¤È¤·¤Æ¿§¡¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Í¡¡#¥Ë¥«¥·¥ç¥¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢
¡¡¿Î¹á¤Ï30ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢08Ç¯¤ËÃË¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2018Ç¯10·î¤Ë¡¢16ºÐÇ¯²¼¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¼Ì¿¿²È¡¦¼ÆÅÄæÆÊ¿»á¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£