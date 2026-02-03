ケガを乗り越え、開幕ローテーション入りが期待される来日8年目のカーター・スチュワート投手（26）が3日、宮崎キャンプ第1クール3日目で初のブルペン入り。直球主体にフォーク、カットボール、カーブを交え、46球を投げた。

「力感としては85％から90％程度で投げました。凄く良い感覚で投げることができましたし、良い形で最初のブルペンがスタートできたと思います」と初ブルペンにして145〜146キロを計測したボールに手応えの笑顔を浮かべた。

24年には自己最多9勝をマークし、25年は小久保裕紀監督から開幕ローテ入りが確約されていたが、春季キャンプ中に左脇腹痛で離脱。4月にはリハビリのために一時帰国するなど、1軍登板なしに終わってしまった。筋力トレーニングは負荷を強めて行い、ケガの再発防止に取り組んできたといい「今のところ（不安は）全くありません。2年前のようなパフォーマンスができればいい」と力強い。

小久保監督、倉野信次投手コーチから「15勝、150イニング」を期待すると直々に伝えられた。「長いシーズンですけど、耐え抜ける体にはなっている」とスチュワート。復活の準備は万全の様子だった。