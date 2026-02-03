新たな異名が定着しそうな似合いっぷりだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月2日の第2試合に出場したBEAST X・東城りお（連盟）がロングヘアを2つに分けたツインテールで登場。ファンから「かわいすぎ」「ビジュアルよすぎ」と喜びの声が寄せられた。

【映像】ビジュ良すぎ！東城りお、かわいいツインテール

スレンダーボディと美貌、攻撃重視で魅力的な麻雀から、東城には「ミス・パーフェクト」という異名がついている。2年ぶりのMリーグ復帰を果たした今年は、キャプテンとしてチームのムードを高め、試合でも表情豊かにプレー。内容でも見た目でも、どちらでもファンを喜ばせる“パーフェクト”ぶりを発揮している。

東城がこだわりを持つのがヘアスタイルだ。毎試合のようにヘアアレンジを加えてファンの目を楽しませるが、この日が「ツインテールの日」であったこともあり、これまでにも何度も見せてきたツインテールで出場。ファンも「今日もかわいい」と喜んでいた。東城のツインテールも徐々に定番化しつつあるだけに、新たな異名として定着する日も近い？

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

