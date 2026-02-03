出発便のみ・時間やカードに制限も…

成田空港第1ターミナルにある肉料理専門店「肉料理 やきすき やんま」が公式SNS上で、上位クラスのクレジットカード保有者が、特典として取得できる「プライオリティ・パス」を用いたメニュー提供を、開店からラストオーダーまでの営業時間と同じ午前10時から19時30分とすると投稿しました。

「プライオリティ・パス」は一定の条件下で世界中の空港ラウンジを利用できるサービスで、国内でも頻繁に旅行する人を中心に多くの保有者がいます。同店ではこれを用いてすき焼きを中心にした定食などを提供。同店は、このサービスの保有者がこれを目当てに多く詰めかけることでも知られています。

なお「プライオリティ・パス」の公式HPによると、同店の「プライオリティ・パス」での利用は搭乗券をフライト出発前の3時間以内に提示することが必要で、到着便の搭乗券を持っていても非対応であるほか、特典を取得したクレジットカードの種類によっては、サービス提供の対象外となるケースもあります。