犬の表情で分かる心理5つ

1.うれしい、楽しい

犬が飼い主さんに多く見せる顔といえば、まるで“笑顔”のような明るい表情ではないでしょうか。

口角を後ろに引いて口を開け、目をキラキラ輝かせるような表情をしているときは、喜びや楽しさを表現していることが考えられます。

飼い主さんが帰ってきたときや一緒に遊んでいるときなどに、こうした表情で飼い主さんを見上げるときは「楽しい！！」という気持ちを率直に表現していることもありますし、「うれしいね♪」と気持ちを共有しようとしていることもあります。

ちなみに、犬がこうした表情をするのは、人間の笑顔を真似ていると考えられています。

犬は人間の表情をよく観察していて、そこから感情を読み取ったり共感したりする能力があります。

そして、同じような表情をすることで、コミュニケーションをとって関係性を深めようとしているのです。

2.甘えや期待

犬が飼い主さんの目をジッと見つめているとき、目がキラキラと輝いているような場合は、楽しいことやうれしいことが起こるのを期待していることが考えられます。

飼い主さんが散歩やご飯の用意をしているときなどに多く見られると思いますが、自分にとっていいことが起こりそうなときにこのような表情を見せることがあります。

また、飼い主さんを上目遣いでジッと見つめる場合は、「大好き！」という気持ちを伝えるとともに甘えていることもあるでしょう。

そのような表情をすると、飼い主さんがなでてくれたりかまってくれたりした経験があると、それを学習して甘えたいときに同じ表情をします。

3.リラックスしている

犬が口を軽く開いていたり目をわずかに細めていたりするときは、安心感を感じてリラックスしていることが考えられます。

動物は緊張感を持っているとき、いつでも動き出せるように体にやや力が入っています。そういったときは、首や頬、耳の付け根など顔まわりにも力が入って表情が強張りがちです。

そのため、顔の筋肉が緩んで表情がやわらいでいるときは、必要以上に緊張することなく安心して過ごせているのでしょう。

4.不安や恐怖

リラックスしているときとは反対に、顔の筋肉に力が入っていて口元をキュッと締めているときは不安や恐怖によって緊張していることが考えられます。

不安や恐怖を感じているとき、多くの犬は自分の体を小さく見せようとして姿勢を低くして頭の位置も下げます。

さらに、耳を下げたり目だけをキョロキョロと動かしたりする様子も見られます。

5.怒っている

犬が怒って攻撃的になっているときは、耳をピンと立てて目を見開き、歯を剥き出すような表情をします。

興奮状態になっているため、首の後ろや背中の毛が逆立つような様子も見られます。

この表情のまま、やや前傾姿勢になって唸り声をあげているときは、相手に対して「それ以上近づくな」「どこかに行け！」と警告を与えていることも考えられます。

攻撃性が高まるほど前のめりになり、ちょっとした刺激を与えると実際に攻撃行動をしてしまうことがあるので注意が必要です。

犬の表情から感情を読み取るコツ

表情からでも犬の感情をある程度読み取ることができますが、より正確に把握したい場合は、体の動きや姿勢などにも注目するといいでしょう。

口角を引いて笑顔のような表情でいるとき、実は極度の緊張を感じていること（ストレススマイル）もあり、一見同じように見える表情でも実は正反対の気持ちでいることもあります。

そのため、体勢の高さや尻尾の動き、声など様々な要素を見て「どのような気持ちでいるのか」を総合的に判断しましょう。

また、犬によって表情のクセなどもあるので、とにかく愛犬の表情や行動をよく観察して、その場の状況と照らし合わせながら理解を深めることが大切です。

まとめ

犬は表情がとても豊かで、人間と同じように様々な感情を表現します。

人間と深く関わりながら暮らしてきた歴史が長いため、他の動物に比べて表情筋が進化し、人間の表情を真似できるようになったともいわれています。

愛犬への理解を深め、よりよいコミュニケーションが取れるように、ぜひ日頃から表情や行動をよく観察してみてくださいね。