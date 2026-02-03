2月2日、同日に25歳の誕生日を迎えた、モーニング娘。’26の牧野真莉愛がInstagramを更新した。

【写真】日ハム・新庄監督との2SHOTも公開

牧野は、自身のInstagramアカウントにて、「応援してくださっている皆様へ いつもありがとうございます」と切り出すと、「みなさんがいなかったら、私もうおわりんごでした 牧野真莉愛のファンでよかった！って思ってもらえるように、 自分はモーニング娘。がんばっていきます」「もっともっとがんばっていきます」とコメント。

続けて、「これからも、 みんなでいっしょに･･･たのしんじょう▼つよし▼▼▼」「2026.2.2 モーニング娘｡’26 牧野真莉愛より」と、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督に触れつつ綴ると、レースやスパンコールでアレンジしたユニフォームにミニスカートを合わせたファッションでの笑顔SHOTを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「いつも全力アイドルなまりあちゃんが大好き」「これからも応援してます！」「ファンでいれて幸せ」「同じファイターズファンとしても最高の存在」「ファイターズ勝利の女神」といったコメントが寄せられている。

2012年11月よりハロプロ研修生として活動を始め、2014年9月にモーニング娘。12期メンバーとして加入した牧野。日頃から北海道日本ハムファイターズファンを公言しており、同Instagramでは、たびたび選手との交流なども公開している。

そんな牧野は、1月28日の投稿では、「Happy birthday to つーたん!」「LOVE▼SHINJO」などと綴り、同日に誕生日を迎えた新庄監督との2ショットも掲載していた。

画像出典：牧野真莉愛(モーニング娘。’26)オフィシャルInstagramより

※▼はハートマーク