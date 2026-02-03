12月25日に全国公開される岡田准一が主演を務める映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に清野菜名が出演することが決定した。

1963年、全米ビルボードチャートで、日本人が歌う曲が3週連続1位という日本音楽史に残る快挙を樹立した。その曲の名は「SUKIYAKI」。いまだ世界中で愛され続ける「上を向いて歩こう」だ。そんな「上を向いて歩こう」を生み出した“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九による「SUKIYAKI」の誕生秘話を、事実に基づいたフィクションでとして映画化する。

本作の主人公であり、物語の核となる天才作曲家・中村八大を演じるのは岡田。若くして「天才ジャズピアニスト」と謳われ、後に「明日があるさ」「こんにちは赤ちゃん」「遠くへ行きたい」「世界の国からこんにちは」、さらには国民的番組「笑点」のテーマソングまで、日本の音楽史に輝く楽曲を次々と生み出した音楽界の巨星に魂を吹き込む。そして、『ヘヴンズ ストーリー』でベルリン国際映画祭の国際批評家連盟賞を受賞した瀬々敬久が監督を務める。

八大の相棒となる作詞家・永六輔役を松坂桃李、歌手・坂本九役を仲野太賀が務め、岡田准一・松坂桃李・仲野太賀が昭和の伝説のトリオ「689トリオ」を演じる。

八代の妻、中村順子を演じるのは、映画『キングダム』シリーズでは羌瘣役を演じ、第46回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞、2025年にはドラマ『119エマージェンシーコール』（フジテレビ系）で月9初主演を果たした清野菜名。主演の岡田准一とは、本作が初共演。清野は撮影が始まると、ピアノに向き合う岡田の背中から八大の音楽への情熱を肌で感じ取り、「一歩引いて、ただひたすらに八大さんを愛していこう」と決意したことを明かした。

清野菜名（中村順子役）コメント中村八大さんの奥様である、中村順子さんを演じさせていただきました。約1ヶ月の間、数日に分けての撮影だったため、期間としては短かったのですが、中村八大さんの人生に寄り添う妻として、とても濃い日々を過ごしました。岡田さんが演じる八大さんのことを日々思いながら過ごす中で、彼の音楽に対する熱い思いや、子育てをしながら彼を支えていく順子さんの人間としての強さ、そして当時のお二人の深い絆を強く感じることができました。八大さんの目の奥で燃え続ける音楽への熱い思いを、妻という一番近い存在として見届けられたことを、心から幸せに思っています。また、音楽が人に与える影響の大きさを、改めて実感することができた作品でした。私自身、胸を熱くしながら向き合ったこの作品を、ぜひ多くの方に楽しんでいただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）