インターネットイニシアティブ（IIJ）は、携帯電話サービス「IIJmioモバイルサービス」の料金プラン「ギガプラン」で、「15ギガプラン」の利用料を3月1日に値下げする。

月間の通信量が15GBとなる「15ギガプラン」の利用料は、音声SIMおよび音声eSIMの場合、現行の1800円から1600円へと改定される。

データSIMは1430円、SMS付きSIMは1530円、データ専用eSIMは1580円となる。

新規ユーザー向けキャンペーン

料金改定に合わせ、新規契約者を対象とした「IIJmioハッピープライスキャンペーン」が2月3日～3月31日の期間で実施される。

音声SIMまたは音声eSIMを新規で申し込むと、利用開始月から最大6カ月間、月額料金の割引とデータ量の増量が行われる。

15ギガプランの場合、月額料金が700円に割引されるほか、データ量が10GB増量され、月間25GB、利用できる。

5ギガプランは月額500円、10ギガプランは月額1250円で提供される。

通話定額オプションの割引も併用でき、「通話定額10分＋」は最大6カ月間、月額0円で利用できる 。

公式Xでハイエンド端末のプレゼント企画

新料金の発表を記念し、2月3日～2月10日の期間で「IIJmio新料金！発表記念 フォロー＆リポストキャンペーン」が開催される。

IIJmioの公式Xアカウントをフォローし、指定の投稿をリポストした人の中から抽選で3名に、ハイエンドスマートフォンが贈呈される。賞品には「AQUOS R10」や「Galaxy Z Flip7」などが用意されている。