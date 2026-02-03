アンカー・ジャパンは、初のトラベル用変換プラグ「Anker Nano トラベルアダプター（5-in-1、20W）」を2月3日に発売した。価格は3990円。公式オンラインストアやAmazon.co.jp、一部家電量販店などで取り扱われる。

「Anker Nano トラベルアダプター（5-in-1、20W）」は、A、C、Gなどの主要なコンセントタイプに適合する3種類のプラグを搭載したアダプター。世界200以上の国と地域で使用できるとうたう。

AC差込口に加え、USB Type-Cポートを2つ、USB Type-Aポートを2つの計5ポートを備えている。また、過電流検知時に自動で電源を遮断する制御システムや感電防止設計の2ピン構造などを採用している。

大きさは約86×51×31mm、重さは約107g。カラーはブラックとホワイトの2色が用意されている。なお、本製品に変圧機能はないため、渡航先の電圧に対応していない機器を使用する場合は別途変圧器が必要となる。

ブラック

ホワイト

発売を記念して、公式ECとAmazon.co.jpで20％オフで購入できる。期間は9日まで。