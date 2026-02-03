創設150周年を祝した限定ユニを発表したバーミンガム。（C）Getty Images

　古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するイングランド２部のバーミンガムがクラブ創設150周年を祝した限定ユニホームを発表した。

　1970年代に着用された青と白のストライプの「ペンギン」が復活し、クラシックなデザインとなっている。またユニホームサプライヤーであるナイキとスポンサーのUNDEFEATEDのロゴが存在感を消しており、クラブのエンブレムが際立っている。
 
　このメモリアルユニがクラブの公式SNSで公開されると「美しいすぎる」「かなりかっこいい」「来シーズンもこのデザインでいい」「上品だ」「すぐに売り切れそう」といったコメントが寄せられている。

　なお、このユニホームは、現地２月15日にホームで行なわれるFAカップ４回戦のリーズ戦で着用される予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

