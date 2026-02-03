「フォルトゥナの救世主」今冬ドイツへ渡った日本代表MFを現地誌が絶賛！ チームメイトも舌を巻く「思い切りの良さは本当にすごい」
今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに完全移籍した田中聡が高く評価されている。
現地２月１日に開催されたブンデスリーガ２部の第20節で、デュッセルドルフがパーダーボルンとホームで対戦。２−１で白星を挙げた。
この試合に先発した田中は、１−１で迎えた83分、アペルカンプ真大とのワンツーでペナルティエリア内に侵入すると、左足でラストパス。セドリック・イッテンの決勝弾をお膳立てした。
昨夏のE-１選手権で日本代表デビューした23歳のMFが、欧州の舞台で結果を残した。この活躍を受け、ドイツ誌『Kicker』は「こうしてタナカはフォルトゥナの救世主となる」と見出しを打った記事を掲載し、次のように伝えた。
「パーダーボルンに２−１で勝利したゲームで、タナカはゴールをアシストし、19回のデュエル勝利と素晴らしい成績を収めた。これは最多の数字だ。序盤に失点し、降格圏に沈んでいたデュッセルドルフは、田中の躍動により、現在13位につけており、残留の可能性に再び夢を描いている」
また、チームメイトのティム・オーバードルフも田中を「違いを生み出せる選手」と称賛。「デュエルで見せる思い切りの良さは本当にすごい」とコメントしている。
デビュー戦から３戦連続で先発している田中。加入後すぐにポジションを確保し、新天地で早くも存在感を放っている。
