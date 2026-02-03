見た目がかわいいと思う「山口県のお土産」ランキング！ 2位「なめらかぷりん」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSでの共有が定番となり、味はもちろん「一目惚れするようなビジュアル」がお土産選びの重要な基準になっています。旅の思い出を形に残したくなるような、ハイセンスで愛らしい品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「山口県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「なめらかプリンは昭和レトロなイラストが可愛いです」（50代女性／東京都）、「瓶のデザインと、ロゴに描かれた猫のイラストがとても可愛らしい」（40代男性／宮城県）、「すごく可愛いくて美味しいからです」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「お土産選びに迷う時、このパッケージは可愛いから大丈夫！と背中を押してくれそうな鮮やかな包装紙が可愛い」（30代女性／北海道）、「老舗製菓のお菓子で、黄色く丸いシルエットがほんとに月で拾った感じがする。個包装になってるので人に配りやすい」（20代女性／福岡県）、「名前とパッケージがとても可愛らしく、ふんわりしたイメージが伝わってきます。個包装のデザインも優しく、お菓子そのものの丸い形も『かわいいお土産』として印象に残りやすいと感じました」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：なめらかぷりん（萩ぷりん亭）／41票2位にランクインしたのは、「なめらかぷりん（萩ぷりん亭）」です。城下町・萩の情緒を感じさせる瓶詰めのプリンで、パッケージのレトロなフォントやイラストが「かわいい」と好評。山口の豊かな風土を表現した優しい色合いが、お土産としての魅力を高めています。
1位：月でひろった卵（果子乃季）／96票1位に輝いたのは、「月でひろった卵（果子乃季）」でした。まるい月のような、ふわふわとした黄色いカステラ生地のフォルムが特徴。個包装のパッケージは月とうさぎがモチーフとなっており、山口観光の思い出にぴったりなかわいらしさが多くの票を集めました。
