亀田興毅、リハビリ中・重岡銀次朗の近況報告。2ショットも「強烈な右ストレートで顔面しばかれました」
ボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅さんは2月2日、自身のInstagramを更新。試合後に開頭手術を受け、リハビリ中の元IBF世界ミニマム級王者の重岡銀次朗さんについて近況を明かしました。
【写真】重岡銀次朗の近況とは？
続けて「そろそろ世間に退院という明るいニュースが飛び交うかも知れない。世界王者として逆境を乗り越えて力強く歩みだそう。皆さん、重岡銀次朗の第二の人生を力強く応援してください」と、ファンに呼び掛けました。
コメント欄では、「最高です」「良かったー 銀次朗さん、ずっと応援してます」「リスペクト 頑張ってください」「元気な姿をまた見せてください」「亀田興毅さんへいつも素晴らしいInstagramをありがとうございます」「興毅チャンピオン最高」「さぁ復活だ」といった声が寄せられています。
また「結婚して第二の人生を歩み出し、奥様には新たな生命が宿っている。自身の夢であったカフェ経営は、銀次朗が働ける環境としても考えているようだ」と、優大さんの弟を思う気持ちも明かしました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「元気な姿をまた見せてください」亀田さんは「元IBF世界ミニマム級王者の重岡銀次朗は順調に回復しています」と報告し、1枚の写真を載せています。重岡さんから「強烈な右ストレートで顔面しばかれました」という写真です。右ストレートを受けている亀田さんの顔はうれしそうな雰囲気さえあります。
「献身的な介護を続ける兄の優大には尊敬しかない」1日の投稿では銀次朗さんの兄である重岡優大さんとのツーショットを公開していた亀田さん。「弟の銀次朗の事故以来、若くして現役を退き、献身的な介護を続ける兄の優大には尊敬しかない」と、つづっています。
