毎年オフ期に行われる恒例のファン感謝イベント『ドジャーフェスタ』が1月31日（日本時間2月1日）に開催され、トークステージには大谷翔平と佐々木朗希が登場。大谷の“愛のある（山本）由伸イジり”が話題となっている。

【写真】「こんな一面があるとは」山本由伸へ“土下座”する佐々木朗希

『ドジャーフェスタ』に山本由伸は不参加

「『ドジャーフェスタ』は1日限定でおこなわれるファン感謝イベント。昨年はチケット3万5000枚が完売するなど、ファンにとっては是が非でも行きたいスペシャルな催し物です。

今回ドジャースからは大谷、佐々木のほかムッキー・ベッツやフレディ・フリーマンなど主力選手が多数参加しました。しかし、山本由伸投手は残念ながら不参加だったようです」（スポーツライター）

トークショーでは昨年のポストシーズンの振り返りやオフシーズンの過ごし方といった質問以外に、「試合の日にはおにぎりを何個食べるか？」といったユニークな質問も。

大谷はこれに「わかんないですね……由伸がいちばんおにぎり食べてると思います」と答え、笑いを誘った。

さらに大谷が山本を“赤ちゃんライオン”に例えるおふざけに進行役が言及。

ワールドシリーズでの活躍で「大人のライオンに成長したのでは？」と聞かれた大谷は、「成長したと思ったんですけど、今日ヤツはここに来なかったんで、また（赤ちゃんに）格下げかなと思います」と返し会場が笑いに包まれるシーンも。

大谷の“山本由伸イジり”に会場は

大谷から発せられる“山本イジり”に、ネット上では

《WSであれだけ活躍したのに、また赤ちゃんに戻っちゃったの笑える》

《本当に仲良いのが伝わってくる。大谷のユーモアセンス最高だよ》

といった声が上がっている。

また、トークステージ以外のインタビューでも山本について聞かれた大谷。WSで山本が活躍したことで「セイコーの広告を彼が全部持って行く可能性は？」と尋ねられたが、「セイコーは僕と一緒にもう何十年もやっているので、山本くんに行くことはないんじゃないかな？」と余裕タップリの表情で答えている。

「会場を大いに盛り上げた大谷選手ですが、一方でWBC日本代表に激震が走るニュースも飛び出しました。ロバーツ監督が大谷選手のWBC出場について“ショウヘイはWBCでは投げない”と明言したんです。大谷の選択に、“今年2刀流をやるために、どういう準備をするかを考えると正しい判断”とコメントしていました」（前出・スポーツライター）

ロバーツ監督の言葉に《来シーズンの事を考えたら仕方ないよな》《調整や怪我の心配なんかもわかるけど、本音を言えばまた大舞台で投げる大谷を見たい》と、ファンからは惜しむ声が上がっている。しかし、当の大谷本人はWBCについて「投げるかはまだわからない」「最後の最後まで調整次第」と明言を避けているのだが――。

投げない方針の一方で、やはり大谷としては投げたい気持ちがあるのか。いずれにせよ、ファンとしては大谷と山本が共に出場するWBCが楽しみで仕方ないのではないだろうか。