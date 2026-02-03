

「サッポロ 濃いめブランド キングダムデザイン缶」

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、連載20周年を迎える人気漫画「キングダム」とコラボレーションしたデザイン缶「サッポロ 濃いめのレモンサワー キングダムデザイン缶」「サッポロ 濃いめのグレフルサワー キングダムデザイン缶」「サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬 キングダムデザイン缶」を、4月7日に数量限定発売する。

「サッポロ 濃いめ」ブランドは、居酒屋で提供されている手搾りサワーのような“濃いめ”の味わいを特長に、ギュッと手搾りしたような、しっかりすっぱいレモン味・ジューシーなグレフル味によるコストパフォーマンスの高さで多くの消費者から好評を得ているという。

同商品は、連載20周年を迎える人気漫画「キングダム」とのコラボレーション商品。「サッポロ 濃いめ」ブランドと、キャラクターの揺るぎない信念や壮大な人間ドラマで“濃さ”を積み重ねてきた漫画「キングダム」が、新しい“濃い体験”を届ける。

パッケージには、漫画の中で“繋がりが濃いめ”な二人をペアにして、各フレーバーの350ml缶と500ml缶にそれぞれデザインしている。



「中華の濃いめし」

また、発売に先立ち、漫画「キングダム」のキャラクターをイメージした中華料理のレシピ「中華の濃いめし」を2月4日からWEBで公開する。



「濃いめの名言グラス」

さらに、サッポロビール公式Xアカウントにおいて漫画「キングダム」とのコラボキャンペーン「濃いめの名言グラス」プレゼントキャンペーンを2月4日から、「特別アートボード」プレゼントキャンペーンを4月7日から実施する。

同社は、「サッポロ 濃いめ」ブランドのレモン味・グレフル味“濃いめ”の独自価値を、これからも消費者に提案していく考え。

［小売価格］

350ml 缶：159円

500ml缶：216円

（すべて税別）

［発売日］4月7日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp