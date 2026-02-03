坂本花織、“最後の五輪”への思い 『家庭画報』独占インタビュー「大好きなフィギュアスケートを最後の五輪の舞台で楽しみたい」
ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子シングル代表の坂本花織が、1月30日発売の『家庭画報 3月号』（世界文化社）に登場。独占インタビューで、五輪にかける思いを語った。
【別カット】メダルへ期待がかかる坂本、鍵山らフィギュアスケート代表選手
同号では、「銀盤こそ我が人生」と題し、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の坂本をはじめ、鍵山優真、三浦璃来＆木原龍一ほか、四大陸選手権派遣、現役引退の選手まで、フィギュアスケーターを応援する企画を12ページにわたり特集。本企画では、日本女子フィギュアスケート界をけん引し、今季で現役引退を発表している坂本の独占インタビューも届ける。
「自身のスケーターとしての個性は？」という質問には、「人間くささが滲み出るところ？」と笑顔。中野園子、グレアム充子両コーチとの愛ある厳しめな会話が人気と伝えると、「もう25歳なのに、この年になってもこんなに本気で怒られるなんて(笑)。」とチャーミングな坂本。3度目、そして最後となる五輪への意気込み、両親と二人の姉、4歳から指導を受けるコーチへの感謝、素顔が見えるQ&Aなど、坂本選手の魅力に迫る。
■坂本花織インタビュー（一部抜粋）
――ご自分で思う、スケーターとしての個性はどのような点でしょう？
【坂本】人間くささが滲み出るところ？（笑）。曲で滑っているときは表現に集中できるのですが、緊張すると眉間に皺を寄せたガチガチな顔になるし、いい演技ができたらガッツポーズが出てしまう。取り繕うことができないんです。緊張や喜び、悔しさなどを全部さらけ出して、表現するところが個性でしょうか（笑）。
――中野園子、グレアム充子両コーチとの愛ある厳しめな会話が人気です。
【坂本】厳しい先生方です（笑）。4歳からご指導いただいているので、もはや第二の母たちですね。スケーターとして一人の人間として育てていただきました。めちゃくちゃ感謝しています。もう25歳なのに、この年になってもこんなに本気で怒られるなんて（笑）。叱られるうちが花ですよね。五輪までいろいろ怒られておこうと思います。
■本企画で紹介する選手
坂本花織、千葉百音、中井亜美、鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生、三浦璃来＆木原龍一、長岡柚奈＆森口澄士、吉田唄菜＆森田真沙也、友野一希、山本草太、青木祐奈、三原舞依、樋口新葉、壷井達也、江川マリア
【別カット】メダルへ期待がかかる坂本、鍵山らフィギュアスケート代表選手
同号では、「銀盤こそ我が人生」と題し、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の坂本をはじめ、鍵山優真、三浦璃来＆木原龍一ほか、四大陸選手権派遣、現役引退の選手まで、フィギュアスケーターを応援する企画を12ページにわたり特集。本企画では、日本女子フィギュアスケート界をけん引し、今季で現役引退を発表している坂本の独占インタビューも届ける。
■坂本花織インタビュー（一部抜粋）
――ご自分で思う、スケーターとしての個性はどのような点でしょう？
【坂本】人間くささが滲み出るところ？（笑）。曲で滑っているときは表現に集中できるのですが、緊張すると眉間に皺を寄せたガチガチな顔になるし、いい演技ができたらガッツポーズが出てしまう。取り繕うことができないんです。緊張や喜び、悔しさなどを全部さらけ出して、表現するところが個性でしょうか（笑）。
――中野園子、グレアム充子両コーチとの愛ある厳しめな会話が人気です。
【坂本】厳しい先生方です（笑）。4歳からご指導いただいているので、もはや第二の母たちですね。スケーターとして一人の人間として育てていただきました。めちゃくちゃ感謝しています。もう25歳なのに、この年になってもこんなに本気で怒られるなんて（笑）。叱られるうちが花ですよね。五輪までいろいろ怒られておこうと思います。
■本企画で紹介する選手
坂本花織、千葉百音、中井亜美、鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生、三浦璃来＆木原龍一、長岡柚奈＆森口澄士、吉田唄菜＆森田真沙也、友野一希、山本草太、青木祐奈、三原舞依、樋口新葉、壷井達也、江川マリア