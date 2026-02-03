松屋、「ちいかわコラボ」第1弾コラボメニューの全店完売を発表 第2弾は2・17から
松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」の公式Xが3日に更新され、1月6日より開催されていた人気キャラクター作品『ちいかわ』とのコラボキャンペーン第1弾の販売終了が発表された。
【写真】2・17より販売される『松屋 ちいかわの鬼辛カレー』と「オリジナルフィギュア」
コラボメニュー『松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳』とコラボメニュー購入でプレゼントされる「オリジナル食券キーホルダー」の全店完売を発表。「おこさまメニュー」購入でのプレゼントやレシートで応募できるWEB抽選、同店公式Xのフォロー＆リポストキャンペーンは引き続き開催。
コラボメニュー『松屋 ちいかわの鬼辛カレー』（※ランダム全6種のオリジナルフィギュア付き）が販売される同キャンペーン第2弾は17日より開始される。
