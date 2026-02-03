ABEMAの藤田かんなアナウンサー（31）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

ビンク色もふもふニット長袖トップス、ロングスカートのセットアップコーデで、おなかやくびれがチラリとのぞく姿を公開した。「前回の波乗りshowtimeの時の 柔らかい生地で暖かくて着心地が良くてコスパ最高でお気に入りです」と説明し、上目遣いショットも披露。「バレンタインシーズンはデパートなどが可愛く飾りつけされててテンションが上がりますハート 私のお家も2月はバレンタイン仕様に変えていこうと思ってます」とつづった。

ファンやフォロワーからも「おヘソ取られますよ」「マジでカワイイ」「可愛いくて、美しくて、素敵です」「お綺麗」「早く写真集お願いします」などのコメントが寄せられている。

藤田は埼玉県出身。成蹊大時代からモデルやキャスターとして活動。卒業後の18年4月から瀧山あかね、西澤由夏とともにABEMA専属キャスターに正式就任。22年に調理師免許に合格したほか、書道8段、英検2級、漢検2級、泳力検定2級などの資格を取得。身長162センチ。血液型A。