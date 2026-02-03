RIIZE、端正なビジュアルでファッション誌に登場！7月まで続く“ソロカバーリレー”に期待高まる

RIIZEがファッション誌のカバーを飾り、クールな表情で魅了した。

RIIZEは、中国のファッション誌『ARENA HOMME+ CHINA』2026年1月号のカバーモデルに起用され、力強いオーラと端正なビジュアルが際立つ撮影カットを公開。メンバーそれぞれの成長の軌跡をテーマにしたインタビューも好評を得ている。

【写真】RIIZE・ショウタロウ、秋葉原を満喫

さらに同誌では、2月号から7月号にかけて、RIIZEのメンバー6人が順次ソロでカバーモデルを務める“ソロカバーリレー”も展開される。それぞれの個性と魅力を堪能できる企画として期待が高まるなか、ソヒが主役となる2月号のカバービジュアルが予告され、大きな注目を集めている。

（画像＝『ARENA HOMME+ CHINA』）

（画像＝『ARENA HOMME+ CHINA』）

RIIZEは、1stフルアルバム『ODYSSEY』のシアタープレミア開催やキャラクターポップアップストアの実施、多彩なショートフォームコンテンツなどを通じて、中国のファンと多方面で交流を続けている。昨年には、中国最大級の音楽プラットフォーム「テンセント・ミュージック・エンターテインメント・グループ」が主催した授賞式『2025 TIMA』で「Breakthrough International Group of the Year」を受賞し、現地での高い人気を証明した。

なお、RIIZEは昨年7月に幕を開けた初のワールドツアー「RIIZING LOUD」を開催中。3月6日から8日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでフィナーレ公演を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZEとは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。