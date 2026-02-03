加護亜依「長女に身長を抜かされた」過去比較ショットが話題「ママの気持ちわかる」「成長はあっという間」
【モデルプレス＝2026/02/03】元モーニング娘。の加護亜依が2月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女との過去ショットを公開した。
【写真】37歳元モー娘「数年前はこんなに小さかった」愛娘と並んだ家族写真
◆加護亜依、長女との過去ショット公開
加護は過去のショットで長女と並んでいるショットを公開。当時は加護の肩ほどの背丈だったが「今日、長女に身長を抜かされたことに気付いた朝。数年前はこんなに小さかったのに」と身長を越されたことをしみじみとつづっている。
◆加護亜依の投稿に反響
この投稿に「子どもの成長はあっという間」「微笑ましい素敵な親子」「ママの気持ちわかる」「ちょっと寂しいけど嬉しいよね」「成長に感動」などといった声が寄せられている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
