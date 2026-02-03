TWICEモモ、大胆バックスタイルに絶賛の声「神々しい」「レベチなボディライン」
【モデルプレス＝2026/02/03】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が2月2日、自身のInstagramを更新。背中が大胆に開いた衣装姿を披露した。
【写真】TWICEメンバー「レベチなボディライン」話題の美しいバックスタイル
モモは、黒いバッククロスや白い紐で前身頃と繫がったトップスに迷彩柄のパンツ衣装のバックショットを公開。縦線がくっきりと入った美しい背中を大胆に見せた。
また、その衣装を着用し、メンバーのチェヨン（CHAEYOUNG）と撮影した2ショットも披露。同じ英字がプリントされており、モモはホルターネック型、チェヨンはショート丈でウエストをチラ見せしたデザイン違いのものとなっている。
この投稿に、ファンからは「なんて綺麗な背中」「レベチなボディライン」「神々しい」「美しすぎて目が離せない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
