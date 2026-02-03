恋人の顔を思い浮かべるだけでストレスが軽くなる!? 米大学の研究
アリゾナ大学の研究により、大好きなパートナーの顔を思い浮かべるだけでストレスが軽減されることが明らかになった。1月4日刊行の心理生理学誌（ Psychophysiology ）に掲載されたレポートによると、恋人の顔を思い浮かべるという行為は、相手がそばにいるのと同じ効果をもたらし、血圧やストレス値の減少につながるのだという。
日々のストレスをコントロールするには恋愛の力が大いに役立つ
研究チームは、すでにパートナーがいる102人を、「相手の顔を思い浮かべるグループ」、「相手が同室にいるグループ」、「その日一日について考えるグループ」の３つに分けて、ストレステストを実施。参加者には、両足を氷水に浸してもらい、その前後の血圧と心拍数を測定した。すると、「その日について考えるグループ」の血圧が約15%上昇したのに対し、「相手の顔を思い浮かべるグループ」では、血圧の上昇が約10%に留まった。「パートナーが同室にいるグループ」も同様の結果となったことから、両者が置かれた状況は、ストレスの減少効果において同等のレベルであったと考えられる。
同レポートの著者であるKyle Bourassa氏は、日々のストレスをコントロールするには恋愛の力が大いに役立つとし、パートナーが隣にいる場合でも、その相手のことを考えているだけでも、同じくらい効果があると述べている。良好な恋愛をしていることは、ストレスの軽減のみならず、長寿や回復力の向上、良い健康習慣を保つことにもつながるという研究結果も出ているそうだ。今回の研究は大学生を対象に実施されたが、今後は異なる年齢層や異性愛以外のグループでも同様の調査を行うことが検討されている。
日々のストレスをコントロールするには恋愛の力が大いに役立つ
研究チームは、すでにパートナーがいる102人を、「相手の顔を思い浮かべるグループ」、「相手が同室にいるグループ」、「その日一日について考えるグループ」の３つに分けて、ストレステストを実施。参加者には、両足を氷水に浸してもらい、その前後の血圧と心拍数を測定した。すると、「その日について考えるグループ」の血圧が約15%上昇したのに対し、「相手の顔を思い浮かべるグループ」では、血圧の上昇が約10%に留まった。「パートナーが同室にいるグループ」も同様の結果となったことから、両者が置かれた状況は、ストレスの減少効果において同等のレベルであったと考えられる。