生ビール29円、カルビ29％増量、上カルビ29％オフ　焼肉チェーンが特別セール開催

焼肉チェーン「焼肉の和民」は、2026年2月9日（月）、10日（火）、11日（水）の期間で、肉の日特別セールを開催する。※文中価格は税込表記

対象となるのは、看板商品の「ワタミカルビ（中サイズ）」をはじめ、「ワタミ上カルビ」、「サントリー生」の3品。

【写真】セールの対象商品を全て見る、そのほか人気メニューも

「ワタミカルビ（中サイズ）」は、547円の価格はそのままで、肉の量が29％増量する。「ワタミ上カルビ」は877円から622円に安くなる。さらに「サントリー生」は、1杯473円が31円（税抜29円）と442円も安くなる。また「ワタミカルビ」「ワタミ上カルビ」は、何皿でも注文可能。セールは、全国の「焼肉の和民」19店舗で開催するという。

肉の日特別セールを開催

【焼肉の和民】

希少部位プレートフィンガー「ワタミカルビ」や鮮度抜群の「ハラミ」といった王道の焼肉メニュー、そのほかバラエティ豊かなサイドメニューも人気の焼肉チェーン。焼肉食べ放題プランや飲み放題プラン、焼肉定食ランチや学割プラン、ちょい飲み焼肉セットなど、幅広いメニュープランも揃えている。

【写真】セールの対象商品を全て見る、そのほか人気メニューも

〈セール概要〉

◆対象店舗：全国の「焼肉の和民」 19店舗

大鳥居駅前店/横浜店/大和八木南口駅前店/川越東口クレアモール店/錦糸町南口駅前店/名駅店/なんば店/国分寺南口店/朝霞台駅前店/東岡崎駅前店/川西能勢口駅前店/本山駅前店/明石駅前店/調布南口店/小野店/梅田茶屋町店/志村坂上店/池袋東口店/亀有駅前店

◆対象期間

2026年2月9日（月）、10日（火）、11日（水）

◆対象商品・価格

・「ワタミカルビ（中サイズ）」は1皿547円の値段そのままで、肉の量が29％増量。

・「ワタミ上カルビ」は1皿877円から622円と255円安くなる。

・「サントリー生」は1杯473円から31円（税抜29円）と442円安くなる。

※当日の販売状況により予告なく終了する場合がある

※「サントリー生」は1人1杯限り

※当キャンペーン商品のみの利用は不可