【FIGURE MUSEUM ジョルノ・ジョバァーナ 1/8スケールフィギュア】 9月 発売予定 価格：19,800円

千値練は、フィギュア「FIGURE MUSEUM ジョルノ・ジョバァーナ 1/8スケールフィギュア」を9月に発売する。価格は19,800円。

本製品は、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」に登場する「ジョルノ・ジョバァーナ」を、同社のフィギュアシリーズ「FIGURE MUSEUM」から1/8スケールでフィギュア化したもの。

散っていった仲間たちの意志を「矢」と共に受け継ぎ、自らのスタンドを「ゴールド・E・レクイエム」へと進化させたジョルノの気高き姿を立体化しており、覚醒したジョルノの髪の流れや衣装、装飾などの質感にも拘り抜いた造形で、フィギュアをディスプレイする歯車型の台座はシリーズで連結ができる。

またセンチネルストアで購入すると、限定特典としてDIOの血統を感じさせる背中越しの表情と決めポーズを再現した両腕パーツが付属する。

センチネルストア限定特典「交換用頭部パーツ&両腕」

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/8スケール サイズ：つま先から頭頂部 約245mm／踵から頭頂部 約230mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

