新日本プロレスは３日、元ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者の高橋ヒロムが退団することを発表した。

新日本プロレスの発表は以下の通り。

新日本プロレスに所属しております高橋ヒロム選手に関して、お知らせいたします。

この度、ヒロム選手は、弊社との話し合いの結果、新日本プロレスを退団することとなりました。

ヒロム選手の大会出場は、２月１１日（月）の大阪府立体育会館大会までとなります。

最後まで、ヒロム選手へのご声援をよろしくお願いいたします。

◆高橋ヒロム（たかはし・ひろむ）本名・高橋広夢。１９８９年１２月４日、東京・八王子市生まれ。３６歳。八王子実践高卒業後の２００８年、新日本プロレスの入団テストを受けるも不合格に。翌年、再受検で合格し、１０年８月にデビュー。１３年６月から英国で武者修行。１４年からはメキシコの団体・ＣＭＬＬにマスクマン・カマイタチとして参戦。１６年、ＣＭＬＬ世界スーパーライト級王者に。同年４月からは米ＲＯＨを中心に活動していたが、１１月の新日大阪大会で「時限爆弾」の正体として登場。１７年１月４日の東京ドーム大会でＫＵＳＨＩＤＡの持つＩＷＧＰジュニア王座を奪取し５度戴冠。１７１センチ、８８キロ。